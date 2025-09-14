Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: İHA
Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve üye olmak suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli yakalandı.

Polise mukavemette 3 tutuklamaPolise mukavemette 3 tutuklama

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 223 adet fişek, 1 adet kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Haberler
Trabzonspor'dan ilk yarıda şok istatistik!
Trabzonspor'dan ilk yarıda şok istatistik!
Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama
Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama
Altay Bayındır derbide kabusu yaşadı: City United'ı dağıttı!
Altay Bayındır derbide kabusu yaşadı: City United'ı dağıttı!
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!
Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!