Gaziantep'te TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Çakmak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine giden Remzi Görünmez'in (50) kullandığı 06 FY 0778 plakalı tır, kontrolden çıktıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsü Remzi Görünmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Görünmez'in cenazesi, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.