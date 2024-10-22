Gaziantep'te TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Çakmak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine giden Remzi Görünmez'in (50) kullandığı 06 FY 0778 plakalı tır, kontrolden çıktıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsü Remzi Görünmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Görünmez'in cenazesi, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te TIR devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

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