Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan sürücü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan sürücü öldü

Gaziantep'te 23 yaşındaki kamyonet sürücüsü Serdar Akdeniz seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Oğuzeli kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Servet Onay'ın (35) kullandığı 27AJL185 plakalı TIR'a, Serdar Akdeniz'in kullandığı 27ET552 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

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İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Serdar Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Akdeniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olay yerinde bulunan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan sürücü öldü

Gaziantep'te TIR'a arkadan çarpan sürücü öldü

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