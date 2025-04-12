Gaziantep'te Trafik Şube Müdürüne tehdit videosu çeken muhtar tutuklandı

Yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen muhtar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada:

"Bir sosyal medya hesabından ilimizde görevli bir devlet memuruna yönelik tehdit ve hakaret içerikli video paylaşımı yapıldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Y.K. hakkında 'Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Muhtar Y.K.'nın, paylaştığı videolarla hem tehdit hem de kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi suçlarını işlediği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında idari işlemlerin de devam ettiği öğrenildi.