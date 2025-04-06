Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA

Gaziantep'te bisikletli gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek trafikteki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu üzerinde, bir grup bisikletli genç akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, gençlerin araçların arasında zikzaklar çizerek ilerlediği, bisikletin üzerinde uzanarak gittiği, trafiği tehlikeye soktukları anlar yer aldı. Özellikle yoğun trafiğin olduğu yolda yaptıkları hareketlerle kazaya davetiye çıkaran gençler, çevredeki sürücüler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi

Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi

Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi

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