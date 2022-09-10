Gaziantep'te traktör devrildi. 1 ölü, 4 yaralı

İmam Yılmaz yönetimindeki römork takılı traktör, Beğen Mahallesinden Gürpınar Mahallesi'ne giderken devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.