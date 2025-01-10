Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşlı çift traktör kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Garip Koca yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 70 yaşındaki sürücü Garip Koca ile yanında bulunan eşi 71 yaşındaki Gülüş Koca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Garip Koca ile eşi Gülüş Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

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