Gaziantep'te traktör kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör şarampole uçtu. Feci kaza sonrası traktör üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te traktör kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerine doğru Yavuzeli ilçesi kırsal Bakırca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırca Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki traktörün kontrolü kayboldu. Kontrolden çıkan ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu traktör, savrulduktan sonra şarampole uçtu.

aw065468-02.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Meydana gelen feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında traktör üzerinde bulunan Hülya Şahin'in (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Şahin (21) ile Ayşe Şahin (50) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

aw065468-01.jpg

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Gönen'de takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Gündem
Gönen'de takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı
Kapalı yola giren motosiklet silindire çarptı: 2 ölü Gündem
Kapalı yola giren motosiklet silindire çarptı: 2 ölü
Kulislerde bomba iddia. Kılıçdaroğlu talimatının ardından CHP’li belediyeden milyar dolarlık kurultay hamlesi Siyaset
Kulislerde bomba iddia. Kılıçdaroğlu talimatının ardından CHP’li belediyeden milyar dolarlık kurultay hamlesi
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku: Maça devam edemedi Spor
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku: Maça devam edemedi
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Beşiktaş'tan muhteşem koreografi: Akaretler'den Cumhuriyet'e Spor
Beşiktaş'tan muhteşem koreografi: Akaretler'den Cumhuriyet'e
Husumetlisi yerine başkasını vuran zanlı: Karanlıktı fark edemedim Gündem
Husumetlisi yerine başkasını vuran zanlı: Karanlıktı fark edemedim