Gaziantep’te usulsüz ilaç operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde usulsüz şekilde piyasaya tıbbı ilaç süren şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 5 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 204 bin 704 adet ilaç, 24 bin 725 adet serum, 35 bin 230 adet tıbbi malzeme, 75 bin 228 adet ilaç barkodu ele geçirildi.

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Operasyonda ilaçları usulsüz şekilde piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı.

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Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.