Gaziantep’te usulsüz ilaç operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te usulsüz ilaç operasyonu

Gaziantep'te ekipler, usulsüzlük yapıldığı öğrenilen 5 depo ile 1 iş yerine baskın yaptı. Yapılan operasyonda, çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde usulsüz şekilde piyasaya tıbbı ilaç süren şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

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Operasyon kapsamında 5 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 204 bin 704 adet ilaç, 24 bin 725 adet serum, 35 bin 230 adet tıbbi malzeme, 75 bin 228 adet ilaç barkodu ele geçirildi.

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Operasyonda ilaçları usulsüz şekilde piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı.

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Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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