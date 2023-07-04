Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde operasyon yaptı.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda 80 kilo 886 gram esrar, 7 kilo 94 gram metamfetamin (ateş-buz), 46 adet uyuşturucu hap, 41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25 gram eroin, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kokain, 3 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 115 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan 115 şüpheli şahıstan 14’ü tutuklanıp 101 şahıs ise serbest bırakıldığı bildirildi.