Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde 80 kilo 886 gram esrar ile 7 kilo 94 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde operasyon yaptı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 80 kilo 886 gram esrar, 7 kilo 94 gram metamfetamin (ateş-buz), 46 adet uyuşturucu hap, 41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25 gram eroin, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kokain, 3 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 115 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan 115 şüpheli şahıstan 14’ü tutuklanıp 101 şahıs ise serbest bırakıldığı bildirildi.

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