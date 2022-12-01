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Gaziantep'te kumar operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'te bir villada kumar oynattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:28
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Gaziantep'te villada kumar oynattıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonu: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 rulet ve poker masası, bir rulet oyun makinesi, bir pos cihazı, bir kayıt cihazı, 2 pul koyma aparatı, 500 oyun pulu, çok sayıda iskambil kağıdı ve bir miktar para ele geçirildi.

7 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilirken kumar oynattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri sürüyor. (AA)

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