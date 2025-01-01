Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...

Gaziantep’te aracının içerisinden silahla çektiği videoyu sosyal medyadan “Hasımların yerini öğrendikten sonra” başlığıyla paylaşan kişi düzenlenen baskınla yakalandı.

Gaziantep'te aracının içerisinde bir video çekerek, "Hasımların yerini öğrendikten sonra" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşan İ.K.M., vatandaşların emniyet güçlerine ihbar etmesi üzerine takibe alındı. Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şahsı görüntüde kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden bir şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle birlikte "Hasımların yerini öğrendikten sonra" şeklindeki paylaşım görüntüleri ihbar kabul edilmiş, şüpheli şahıs İ.K.M. pompalı tüfekle birlikte yakalanarak tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...

Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...

Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...

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