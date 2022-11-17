﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 

İHA'nın haberine göre, yangın, 8 Kasım 2022 günü Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta bulunan bir evde çıkmıştı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok evde mahsur kalmış ve dumanların kapladığı evden güçlükle kurtarılmıştı.

Küçük Ebrar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı özel hastanede 9 gündür yaşam savaşı veren 4 yaşındaki Ebrar Ok, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ebrar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.