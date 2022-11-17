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4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Ebrar Ok, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:14
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Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 

4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
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İHA'nın haberine göre, yangın, 8 Kasım 2022 günü Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta bulunan bir evde çıkmıştı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok evde mahsur kalmış ve dumanların kapladığı evden güçlükle kurtarılmıştı. 

Küçük Ebrar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı özel hastanede 9 gündür yaşam savaşı veren 4 yaşındaki Ebrar Ok, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ebrar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

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