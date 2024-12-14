Gaziantep’te yetkisiz çakar kullanan araca binlerce lira ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç durduruldu. Yapılan yasal işlemlerin ardından yetkisiz çakar kullanan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı.

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