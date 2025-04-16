Gaziantep’te yola fırlayan at polis aracına girdi

Kaynak: DHA
Gaziantep’te yola fırlayan at polis aracına girdi

Gaziantep'te, hareket halindeki sivil polis aracına, yola fırlayan başıboş ata çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen at araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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