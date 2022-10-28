Sabah saatlerinde evinde yangın çıktı. Çıkamadığı evinde hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı aktarıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

YANARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yangının söndürülmesinden sonra yapılan araştırmalarda evde bulunan 55 yaşındaki Abdullah Tutak'ın yanarak öldüğü belirlendi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)