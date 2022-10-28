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Sabah saatlerinde evinde yangın çıktı. Çıkamadığı evinde hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir evde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:47
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Gaziantep'teki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde evinde yangın çıktı. Çıkamadığı evinde hayatını kaybetti
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Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı aktarıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

YANARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yangının söndürülmesinden sonra yapılan araştırmalarda evde bulunan 55 yaşındaki Abdullah Tutak'ın yanarak öldüğü belirlendi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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