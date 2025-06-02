Gaziantep'teki feci kazada! 2'i çocuk 5 kişi can verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti.

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 27 AYH 25 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler olay yerinde hayatını kaybetti. 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) de kazada yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan sürücü Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.