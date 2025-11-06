Kaza, saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Akkurt yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki A.Ç. idaresindeki 46 AGH214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve Cemile Akkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kutumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

