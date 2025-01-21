Gaziantep’ten acı haber! Yangında iki kardeş hayatını kaybetti

Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, Saçkesen ailesinin yaşadığı evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndüren ekipler 2 çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı.



Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen(3) ve Aras Saçkesen'in(1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.