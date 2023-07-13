Gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırganın gazinonun girişinde bekleyerek, çıkanlara rastgele ateş ettiği belirlendi.

Gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı

İHA'nın haberine göre, olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanlarının Tabakhane bölgesinde bulunan bir gazinoda çıkan tartışma sonrasında dışarıya çıkan Muhammed A., yanında getirdiği tüfekle bir gazinonun girişinde beklemeye başladı. Muhammed A., gazinodan çıkanlara doğru rastgele ateş etmeye başladı.

Karşı tarafında karışılık vermesiyle birlikte sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerinin üzerine dışarıya yönelen Ayhan K., Murat C. ve Deniz Karakaş, çıkan silahlı çatışmada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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