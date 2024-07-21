Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI



DOSYA NO: 2024/2 Tereke

MURİS: Hasan REÇBER (T.C:11266453660)

Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Yeni Mahallesi/Köyü, 6 Cilt, 35 Hane numara sırasında nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Ayhan'dan olma, son ikamet adresi İsmetpaşa Mahallesi, 85. Sokak, İç Kapı No:1 Sultangazi/İstanbul olan, 04.07.2016 tarihinde vefat eden Hasan REÇBER (T.C:11266453660) terekesinin Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin2021/ 213 Esas, 2021/ 585 Karar, 09.09.2021 tarih/sayılı ilamı ile borca batık olduğu tespit edilerek mirasçıları tarafından hükmen reddedilmiş sayılmasına karar verilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku KELEŞOĞLU tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içindetasfiye açılış tarihi olan 05.01.2024 tarihi itibariyle muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri (10.000,00 TL) peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.’nun 218 - 220.maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 19/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064642