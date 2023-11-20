GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BŞK.

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01

SOKAK VE CADDELERDE KALDIRIM, DUVAR YENİLEME VE TAMİRATI YAPILMASI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Sokak ve Caddelerde Kaldırım, Duvar Yenileme Ve Tamiratı Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1279790

1-İdarenin a) Adı : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124535371 - 2124535061 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Sokak ve Caddelerde Kaldırım, Duvar Yenileme Ve Tamiratı Yapılması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 12.500 metrekare 8'lik parke taşı ile yeni kaldırım imalatı yapılması, 20.000 metrekare mevcut taşlar ile kaldırım tamiratı yapılması, 1000 metreküp taş duvar imalatı yapılması işleri.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değelendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan AV. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (Alt yapı+Üst yapı) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ bölümlerini bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim belgelerine denk sayılacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme isteklinin teklif tutarı ile fiyat dışı unsur üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TP : 50 puan ) “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı ( FDUP : 50 puan ) FDUP ( 50 puan )= MP ( 40 puan )+ İP ( 10 puan ) -------A.2.1 kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması ( MP: 40 puan ) “Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi Adı Birim Puanı Oran aralğı 6 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması M3 4 (Puan) %80-%120 7 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 5 (Puan) %75-%125 9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 7(Puan) %72-%128 11 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE NAKLİYESİ M2 2 (Puan) %85-%115 14 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI MT 2 (Puan) %85-%115 18 BETON KALDIRIM YAPILIP, YÜZEYİNİN BASKI YAPILMASI M2 2 (Puan) %85-%115 19 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 3 (Puan) %83-%117 30 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 25/3 0 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 3 (Puan) %83-%117 31 BETON BORDÜR YAPIMI MT 2 (Puan) %85-%115 32 MİNERAL YÜZEYLİ BETON BORDÜR YAPILMASI ( Bütün Nakliyeler Dahil ) MT 2 (Puan) %85-%115 33 8 cm yüksekliğinde Mineral Yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 8 (Puan) %70-%130 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranı, belirlenen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) belirtilen iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. -------A.2.2 İş Tecrübesine ait Nitelik Puanı (İP:10 PUAN) İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde toplam 40.000 m2 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI işini ( 10 puan ) yaptıklarını tesvik edici belge sözleşme, idare tarafından onaylı hakkediş metraj cetvelinin aslı, mali müşavir onaylı muhasebe kayıtları ve/veya fatura bilgileri) sunması şartıyla aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Bu şartı sağlayamayanlar bu maddeden sıfır (0) puan alacaklardır. İş Kalemi Adı Birim Puanı Son 3 yıl içinde yapılmış olması istenilen imalat miktarı MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 10 (Puan) 40.000 A.3. Toplam puan Değerlendirme puanı ( DP ), teklif fiyat puanı ( TP ) ile Fiyat Dışı Unsur Puanı ( FDUP ) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.







6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



