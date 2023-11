GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BŞK.

A. Değerlendirme isteklinin teklif tutarı ile fiyat dışı unsur üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TP : 50 puan ) “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı ( FDUP : 50 puan ) FDUP ( 50 puan )= MP ( 40 puan )+ İP ( 10 puan ) -------A.2.1 kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması ( MP: 40 puan ) “Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi Adı Birim Puanı Oran aralğı 6 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması M3 4 (Puan) %80-%120 7 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 5 (Puan) %75-%125 9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 7(Puan) %72-%128 11 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE NAKLİYESİ M2 2 (Puan) %85-%115 14 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI MT 2 (Puan) %85-%115 18 BETON KALDIRIM YAPILIP, YÜZEYİNİN BASKI YAPILMASI M2 2 (Puan) %85-%115 19 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 3 (Puan) %83-%117 30 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 25/3 0 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 3 (Puan) %83-%117 31 BETON BORDÜR YAPIMI MT 2 (Puan) %85-%115 32 MİNERAL YÜZEYLİ BETON BORDÜR YAPILMASI ( Bütün Nakliyeler Dahil ) MT 2 (Puan) %85-%115 33 8 cm yüksekliğinde Mineral Yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 8 (Puan) %70-%130 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranı, belirlenen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) belirtilen iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. -------A.2.2 İş Tecrübesine ait Nitelik Puanı (İP:10 PUAN) İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde toplam 40.000 m2 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI işini ( 10 puan ) yaptıklarını tesvik edici belge sözleşme, idare tarafından onaylı hakkediş metraj cetvelinin aslı, mali müşavir onaylı muhasebe kayıtları ve/veya fatura bilgileri) sunması şartıyla aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Bu şartı sağlayamayanlar bu maddeden sıfır (0) puan alacaklardır. İş Kalemi Adı Birim Puanı Son 3 yıl içinde yapılmış olması istenilen imalat miktarı MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 10 (Puan) 40.000 A.3. Toplam puan Değerlendirme puanı ( DP ), teklif fiyat puanı ( TP ) ile Fiyat Dışı Unsur Puanı ( FDUP ) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.