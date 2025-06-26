Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 / 00:01

2025 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/831865

1-İdarenin a) Adı : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124535068 - 2124535061 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2025 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 208 KALEM; RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.07.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN TAMİR, BAKIM VE ONARIM (YEDEK PARÇA DAHİL) ÇALIŞIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HER TÜRLÜ HİZMET ALIM İŞLERİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 80

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 20

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ÖN TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1,645991% 2,011767% 1 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ARKA TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1,796938% 2,196258% 1 MERCEDES 1843'E AİT PARTİKÜL EGZOST SİSTEMİ (DPF FİLTRE) DEĞİŞTİRİLMESİ (İŞÇİLİK DAHİL) 1,688689% 2,063953% 1 MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1,81498% 2,218308% 1 MERCEDES BENZ SPRINTER 315 CDI'YE AİT SİLİNDİR KRANK (SÖK-TAK İŞÇİLİK DAHİL) 0,810667% 0,990815% 0,5 FORD TRUCKS'A AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 0,84675% 1,034916% 0,5 FORD TRUCKS'A AİT (ORİJİNAL) ÖN TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 0,808261% 0,987875% 0,5 FORD TRUCKS'A AİT (ORİJİNAL) ARKA TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 0,764961% 0,934953% 0,5 OTOKAR ATLAS'A AİT PERİYODİK YAĞ VE FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 0,775787% 0,948184% 0,5 OTOKAR ATLAS'A AİT ARKA TAKIM KAMPANA (MONTAJ DAHİL) 0,73369% 0,896732% 0,5 OTOKAR ATLAS'A AİT ÖN TAKIM FREN DİSKİ (MONTAJ DAHİL) 1,479407% 1,808165% 1 GREEN CAR LSV 2 ELEKTRİKLİ ZABITA ARACI KOMPLE AKÜ DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 0,817884% 0,999636% 0,5 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT PALET ZİNCİRİ (MONTAJ DAHİL) 1,397619% 1,708201% 0,5 10W HİDROLİK YAĞ 1,298992% 1,587656% 0,5 46 NO DTE 25 0,859981% 1,051087% 0,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1,5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1,5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI : OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ARKA TAKIM(MONTAJ DAHİL) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: MERCEDES 1843'E AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ÖN TAKIM(MONTAJ DAHİL) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT ANA HİDROLİK POMPA ORİJİNAL KOMPLE DEĞİŞTİRİLMESİ (İŞÇİLİK DAHİL) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: MERCEDES 1843'E AİT ZAMAN BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 0,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.