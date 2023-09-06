GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYRULUR

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Yıldıztabya Mah. 1769 ada 2 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ BİNA : 35 SÜLEYMAN ŞENGÜL E AİTTİR, 37 ŞEMSETTİN ÇAYIR A AİTTİR, 37/1 SELAHATTİN ÇAYIRT A AİTTİR.’’ muhdesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 1284/2023 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Yıldıztabya Mahallesi 1769 ada 2 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.