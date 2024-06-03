Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezuniyet töreninde ÖSO bayrağı önünde fotoğraf çektirdiler

Kenan Kayhan - Tokat / Yeniçağ -Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde ÖSO bayrağı yansıtılmasına sosyal medyada ardı ardına tepkiler geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bir mezuniyet töreninde ekrana yansıtılan ÖSO bayrağı görüntüleri kafaları karıştırdı.

Diploma alan öğrencilerin arkasında bulunan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağının yer aldığı görüntüler TikTok'ta paylaşıldı.

Tepki çeken görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülere tepkisi yine sosyal medyadan veren Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız, ÖSO bayraklı mezuniyet töreni görüntülerin paylaşarak "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezuniyet töreninden görüntüler izliyorsunuz. ÖSO bayrağını büyük ekrana yansıtmışlar. BM'in tanıdığı resmi Suriye bayrağı 2 yıldızlıdır. Bu bayrağı resmi olarak tanıyan hiç bir ülke bulunmuyor" notunu düştü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü hakkında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama gelmedi.