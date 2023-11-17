GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
6620827069DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023090813V4C000000120180120181200100010605.844,6930801.817.534,07ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL
6620827069DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023091113V4C000000220180720180900330033152.391,0430801.294.792,29ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL
GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak BİR AY içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, BİR AY'ın ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01932901