GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2023 / 00:01

Mahkememizin 2022/830 Esas – 2023/93 Karar Sayılı, 30/01/2008 tarihliilamı ile; Adıyaman ili Sincik ilçesi Serinde Mahallesi Cilt No: 71, Hane No: 6, BSN: 116'da kayıtlı Mahmut ve Fatma'dan olma, 14174423916 T.C kimlik numaralı Gaziosmanpşa 26/12/2004 doğumlu Muhammet Kaya'nın nüfus kaydında Muhammet olan isminin MUHAMMET REŞAT olarak TASHİHİ ile bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE karar verilmiş olup, ilan olunur. 15/05/2023