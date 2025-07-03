Gaziosmanpaşa’da 3 katlı binanın çatısı yandı

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa’da 3 katlı binanın çatısı yandı

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesinde bulunan bir binanın çatısında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'İNSANLAR ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI'

Yangını gören Murat Tüzün, "Biz burada arkadaşlarla dondurma yediğimiz sırada bir anda alevler yükseldi. Sonrasında insanlar çığlık atmaya başladı. Biz de ne olduğuna baktık, alevle yükselmeye başladı. Çok şükür can kaybı yok kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

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