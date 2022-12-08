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Gaziosmanpaşa’da kahreden ölüm. 3 yaşındaki Alya hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa Küçükköy’de 3 yaşındaki Alya Karatekin balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:38
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Gaziosmanpaşa’da 3 yaşındaki Alya Karatekin hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa’da kahreden ölüm. 3 yaşındaki Alya hayatını kaybetti
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Olay Küçükköy’de dün akşam saat 19.00 sıralarına meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre 3 yaşlarındaki Alya Karatekin 5. kattaki evlerinin balkon camından aşağı düştü. Küçük kızı fark eden komşuları hemen aileye haber vererek hastaneye götürdüler.

Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Alya hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan küçük kız işlemlerin ardından bugün toprağa verilecek. Olayı nasıl gerçekleştiğine dair henüz bir bilgi yokken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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