Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da küçük yaştaki kız çocuğu, yaşıtlarınca darbedildi. Küfür iddiasıyla boş araziye çağırılan çocuk, tokat ve tekmelerle dövüldü. Olay ise cep telefonuyla kaydedildi.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

Gaziosmanpaşa’da çocuk şiddeti: Kızlar arkadaşını dövüp kameraya aldılar

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