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Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:31
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Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı
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(DHA)- Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının şüphelisi Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, kendisine yol verdiği için sinirlenip, saldırdığını itiraf etti.

Olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 

YOL VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ…

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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