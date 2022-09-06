Kadın 12. katta asılı kaldı

İHA'nın haberine göre, olay, 4 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Sitenin 12. katında yaşayan bir kadın bir anda bulunduğu balkondan aşağıya doğru sarkıttı.

O esnada dairede bulunan başka bir kişi ise aşağıya doğru sarkan içeri doğru çekmeye çalıştı. Olayı gören site sakinleri durumu site güvenliğine ve polis ekiplerine haber verdi.

Balkondan sarkan kadın daha sonra site güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi. Korku dolu anların yaşandığı o esnada yaşanan can pazarı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.