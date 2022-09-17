17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziosmanpaşa'da kumar oynayanlara 60 bin lira ceza

Gaziosmanpaşa'da kumar oynayanlara 60 bin lira ceza

Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira para cezası verildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:39
Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kumar oynayanlara 60 bin lira ceza

Gaziosmanpaşa'da kumar oynayanlara 60 bin lira ceza
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş hanında bulunan dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan iş yerine gece saatlerinde insanların girip çıktığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 33 kişinin iskambil kağıtları, oyun pulları, zarlar, poker pulları ile kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, kamera kayıt cihazı, kumar oynamak için eşyalar ile 5 bin 350 lira, 200 dolar ve 250 avro ele geçirdi.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira cezai işlem uygulanırken, 1 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
7
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Muharrem İnce: Süleyman Soylu peşindeyim
﻿Muharrem İnce: Süleyman Soylu peşindeyim
﻿Muharrem İnce: Süleyman Soylu peşindeyim
﻿Eskişehir’de orman yangını
﻿Eskişehir’de orman yangını
﻿Eskişehir’de orman yangını
﻿Motosikletin çarptığı hamile anne ve karnındaki ikiz bebekler hayatını kaybetti
﻿Motosikletin çarptığı hamile anne ve karnındaki ikiz bebekler hayatını kaybetti
﻿Motosikletin çarptığı hamile anne ve karnındaki ikiz bebekler hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.