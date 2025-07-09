Gaziosmanpaşa’da minik ellerden büyük lezzetler

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa’da minik ellerden büyük lezzetler

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, yaz tatili etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Minik Eller Mutfakta" atölyesine katılan çocuklar, hem sağlıklı yiyeceklerin yapılışını öğreniyor hem de birbirinden lezzetli pasta ve kekler yaparak el becerilerini geliştiriyor.

Gaziosmanpaşa'da geleneksel hale gelen "Minik Eller Mutfakta" atölyesi kapsamında minikler, önce eğitmenlerden pasta, kek ve kurabiye gibi yiyeceklerin yapımına ilişkin bilgiler alıyor, daha sonra da önlüklerini giyerek, birbirinden nefis lezzetler hazırlıyor. Etkinliğe katılan minikler, sağlıklı malzemeler kullanarak kendi yiyeceklerini üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Minik Eller Mutfakta atölyesi, 5 yaş ve üzeri çocukların yanı sıra genç ve yetişkin gruplara yönelik de düzenleniyor. Ayrıca annelerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği anne-çocuk atölye etkinlikleri de gerçekleştirilmeye devam ediyor. Günübirlik eğitimlere katılmak vatandaşlar, 0212 563 17 17 numaralı telefondan detaylı bilgi alıp, kayıt yaptırabiliyor.

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