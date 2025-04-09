Gaziosmanpaşa'da şok olay! Bebeğiyle eşini sokakta darp etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir adam eşi araç içerisinde tartıştı. Tartışma sonrası kadın araçtan bebeğini alarak indi. Adam sokak ortasında kucağında çocuğu olan eşini darp etti. Adamın eşini darp etme anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı. Adamın kadını darbettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.

Gaziosmanpaşa'da şok olay! Bebeğiyle eşini sokakta darp etti!

Gaziosmanpaşa'da şok olay! Bebeğiyle eşini sokakta darp etti!

Gaziosmanpaşa'da şok olay! Bebeğiyle eşini sokakta darp etti!

Gaziosmanpaşa'da şok olay! Bebeğiyle eşini sokakta darp etti!

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