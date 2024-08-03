Gaziosmanpaşa’da tadilat esnasında çatı kaydı: Facia kıl payı atlatıldı

Çatının kaydığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.00'te Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çatının tadilatı sırasında demir direk çöktü. Direğin çökmesiyle çatıdaki parçalar sokağa savruldu.

Olayı gören vatandaşlar hemen belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Çatıdan düşen parçaların, olay anında binanın önünde kimsenin bulunmaması sayesinde büyük bir felakete yol açmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Çatının çökmesi sonucu ortaya çıkan görüntüler havadan da kaydedildi.