Gaziosmanpaşa'da taksi tartışması kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da takside başlayan yolcu tartışması, kavgaya dönüştü. Bir yolcu, diğerini çakıyla elinden yaraladı. Taksi şoförünün ayırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle takside tartışmaya başlayan iki yolcudan biri araçtan indi. İki yolcunun tartışması cadde ortasında da devam etti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförü uzun süre tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ELİNDEKİ ÇAKIYLA SALDIRDI

Kavga sırasında yolculardan biri elindeki çakıyla, tartıştığı kişiyi elinden yaraladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da taksi tartışması kanlı bitti

Gaziosmanpaşa'da taksi tartışması kanlı bitti

Gaziosmanpaşa'da taksi tartışması kanlı bitti

Gaziosmanpaşa'da taksi tartışması kanlı bitti

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