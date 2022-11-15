Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Bunlar nasıl engellenecek

İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturan bir genç, evlerinin önüne tırların içinde kaçak göçmenlerin getirilip sokağa salındığını belirtti. Polisi de aradıklarını söyleyen genç kız, hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan ve İstanbul Gaziosmanpaşa’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yurt dışından gelen kaçakların gece vakti gizlice tır kasasından indirilip şehre dağıldığı görüntüler paylaşıldı.

“POLİSİ ARADIK ÇÖZÜM OLMADI”

Söz konusu videoda araçtan inen onlarca kaçakla ilgili, polise şikayette bulunduklarını belirten genç, ” Polisi aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor” diyerek durumun vehametini anlattı.

“10 SANİYE İÇİNDE KAÇIP GİDİYORLAR”

Araçtan çantalarıyla inen kaçakların 10 saniye içinde kaçıp gittiğini belirten genç, yaşanan olayın sıklıkla tekrarlandığının altını çizdi.