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  • Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Bunlar nasıl engellenecek

Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Bunlar nasıl engellenecek

Gaziosmanpaşa'da tırlarla getirilen kaçak göçmenler sokağa salındı. Vatandaşlar polisi aramalarına rağmen herhangi bir çözüm alamadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:14
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Gaziosmanpaşa'da tırlarla getirilen kaçak göçmenler sokağa salındı. Vatandaşlar polisi aramalarına rağmen herhangi bir çözüm alamadıklarını söyledi

Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Bunlar nasıl engellenecek
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturan bir genç, evlerinin önüne tırların içinde kaçak göçmenlerin getirilip sokağa salındığını belirtti. Polisi de aradıklarını söyleyen genç kız, hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan ve İstanbul Gaziosmanpaşa’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yurt dışından gelen kaçakların gece vakti gizlice tır kasasından indirilip şehre dağıldığı görüntüler paylaşıldı.

“POLİSİ ARADIK ÇÖZÜM OLMADI”

Söz konusu videoda araçtan inen onlarca kaçakla ilgili, polise şikayette bulunduklarını belirten genç, ” Polisi aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor” diyerek durumun vehametini anlattı.

“10 SANİYE İÇİNDE KAÇIP GİDİYORLAR”

Araçtan çantalarıyla inen kaçakların 10 saniye içinde kaçıp gittiğini belirten genç, yaşanan olayın sıklıkla tekrarlandığının altını çizdi.

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GÜVENLİK ÖNLEMİNİ BU KADAR BASİTLEŞTİRMEK DEMEK . GÜVENLİK ÖNLEMİ SINIRA GÜVENLİ YUKSEK BETON ÖRMEK OLSAYDI KACAK YOLLARA GEÇİTLERE YETERLİ GELMEYEN ALANLAR YÜKSELTİLİP DUVAR ÖRÜLSE GUVENLİK ÖNLEM ARTARDI.
15.11.2022 13:32
GÜVENLIGI BETON SAKSILARI KALDIRARAK ALMAYA CALIŞMAK  
 
Sedat
15.11.2022 13:31
Sorun değil malum birileri bunların ayakkabı numaralarını biliyordur uzun yoldan geldikleri için ayakkabıları eskimiştir yeni ayakkabılarını verirler.  
 
Sedat
15.11.2022 13:31
Sorun değil malum birileri bunların ayakkabı numaralarını biliyordur uzun yoldan geldikleri için ayakkabıları eskimiştir yeni ayakkabılarını verirler.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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