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Gaziosmanpaşa’da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa’da, 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binaya dolan yoğun duman yüzünden üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:14
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Gaziosmanpaşa’da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa’da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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DHA - Sarıgöl Mahallesi Çınarcık Sokak'ta saat 18.45 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binaya dolan dumanı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangının söndürülmesinin ardından tedbir amacıyla binanın elektrik ve doğal gazı kesildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nce bina sakinlerine doğal gaz ve elektrikleri açılana kadar yemek yardımı yapılacağı öğrenildi.

KOMŞULARI AYRAN SERVİSİ YAPTI

Bazı bina sakinleri, elektrik ve doğal gaz olmadığı için evlerine girmeyerek komşu ve akrabalarına misafir oldu. Evlerine girmek için bina içindeki dumanın tahliye olmasını bekleyen bazı vatandaşlara ise komşuları zehirlenme ihtimaline karşın ayran servisi yaptı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Bina sakinlerinden Nazile Güler yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceğini iddia ederek "Torunumla ilgileniyordum, duman içinde kaldık birden. İtfaiye ekipleri binada kalanları çıkardı. Ben de komşuların yardımıyla çıktım. Eşim kanser hastası o biraz dumandan etkilendi. Yangından önce uzun boylu, esmer, sırtında torba olan biri hızlı adımlarla bizim binadan çıktı" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

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