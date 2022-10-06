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2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü

Gaziosmanpaşa'da İETT peronunda otobüsün radyatörüne su dolduran Şoför İrfan Tunç'a, perona yanaşırken kayan İETT otobüsü çarptı. İki otobüs arasında kalan Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:59
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Gaziosmapaşa'da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü

2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü
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Olay, saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında yaşandı. İddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüs şoförü İrfan Tunç aracını perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüs şoförü İlhami Teker, bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı. 

Kazayı görenler iki aracın arasına sıkışan Tunç'un yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tunç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İrfan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Tunç'a çarpan Teker ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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