Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Gazipaşa Selinus Sahili’nde 500 metrelik plastik boru bulundu. Vatandaşların ihbarıyla Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri boruyu kaldırdı. Atık su kirliliği iddialarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili’nde kıyıya vuran ve ucunda duba bulunan uzun plastik boruyu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

1-005.jpg

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde yaklaşık 500 metre uzunluğunda boru olduğunu saptadı.

2-007.jpg

Gazipaşa Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınan boru, gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi.

3-007.jpg

Yaklaşık iki hafta önce aynı sahil bölgesinde, boru yoluyla denize bırakılan atık suyun kirliliğe neden olduğu öne sürülmüştü.

4-004.jpg

9 yaşındaki bir çocuğun denize girdikten sonra rahatsızlanması ve enfeksiyon şüphesiyle vatandaşların şikâyetleri üzerine Gazipaşa Kaymakamlığı idari inceleme başlatırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma açmıştı.

4-004.jpg

5-002.jpg

6.jpg

7.jpg

Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?

Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?

Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?

Son Haberler
Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?
Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi!
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...
Erdoğan’dan gündemi sallayacak açıklama!
Erdoğan’dan gündemi sallayacak açıklama!
Malatya’da çocuklarla sinema keyfi: 'Cennetin Çocukları' İzlendi
Çocuklarla sinema keyfi: 'Cennetin Çocukları' izlendi!
New York borsası çalkalanıyor: Ticaret anlaşmaları ve Fed kararı ne getirecek? (28 Temmuz 2025)
New York borsası çalkalanıyor: Ticaret anlaşmaları ve Fed kararı ne getirecek?