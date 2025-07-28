Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?

Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili’nde kıyıya vuran ve ucunda duba bulunan uzun plastik boruyu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde yaklaşık 500 metre uzunluğunda boru olduğunu saptadı.

Gazipaşa Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınan boru, gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi.

Yaklaşık iki hafta önce aynı sahil bölgesinde, boru yoluyla denize bırakılan atık suyun kirliliğe neden olduğu öne sürülmüştü.

9 yaşındaki bir çocuğun denize girdikten sonra rahatsızlanması ve enfeksiyon şüphesiyle vatandaşların şikâyetleri üzerine Gazipaşa Kaymakamlığı idari inceleme başlatırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma açmıştı.