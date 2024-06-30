Gazipaşa Sahilleri duyarsızca kirletiliyor

Kaynak: İHA
Gazipaşa Sahilleri duyarsızca kirletiliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahillerin alkol tüketen kişilerce kirletilmesi ve bırakılan çöplerin çevreye zarar vermesi, ilçe halkı arasında ciddi bir endişeye neden oluyor.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde tüketilen içeceklerin şişelerinin sahilde bırakılması ve kırılan camların insan sağlığına yönelik riskler oluşturması, yerel halkın tepkisine yol açıyor.

Çevre kirliliği sorunu, sadece sahil kesimlerinde değil, doğanın genel dengesini etkileyen bir faktör olarak görülüyor. Bilinçsizce atılan çöplerin doğaya ve deniz yaşamına zarar verdiği vurgulanıyor. Bazı duyarlı vatandaşlar tarafından toplanıp çöp kutularına atılan bu çöpler, ancak bölgedeki genel bilinçlenme sağlanmadığı sürece tam anlamıyla çözülebilecek bir sorun olmaktan çıkmıyor.

İlçe yönetimi ve yerel sivil toplum örgütleri, halkı çevre koruma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaparak, sahil ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına adımlar atmaya çalışıyor. Ancak bu tür sorunların çözümünde vatandaşların da duyarlı olması ve sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor.

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