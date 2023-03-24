İki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı

İHA

Kaza, sabah saat 10.50 sıralarında Gazipaşa D-400 karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Alanya’dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Doğukan T. idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada Mehmet S. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazada Canfeda P. ve Şebnem A. hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralının da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendis oldukları bildirildi.

Gazipaşa Merkez Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.