Gazlı içeceklere bir zam daha geldi

2025 ile birlikte akaryakıt ve temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar devam ederken, gazlı içeceklerde de fiyat artışları görüldü.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, gazlı içeceklerde ciddi bir fiyat artışı olduğunu belirtti. Buna göre, Cola-Cola, Sprite, Schweppes, Cappy, Fusetea ve Fanta markalarının fiyatlarında yüzde 11 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

COCA-COLA VE CAPPY'DEKİ FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Zamların ardından 1 litre Coca-Cola'nın fiyatı 40 TL'ye yükselirken, 1 litrelik Cappy'nin fiyatı ise 50 TL oldu.

Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazlı içecek fiyatlarına yapılan zammı şu şekilde duyurdu: