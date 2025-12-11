Son yıllarda gazlı içecek tüketimi Türkiye’de rekor seviyeye ulaştı.

Ancak diyetisyenler ve doktorlar, bu içeceklerin sağlığa verdiği zararın sandığımızdan çok daha büyük olduğunu vurguluyor. Bir kutu (330 ml) kola yaklaşık 35-40 gram şeker içeriyor; bu da Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği günlük maksimum şeker miktarının tamamına denk geliyor.

Gazlı içeceklerin en büyük tehlikesi aşırı şeker yükü. Düzenli tüketim obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıklarını tetikliyor. Yapay tatlandırıcı içeren “light” veya “zero” versiyonları da masum değil; yapılan çalışmalar bu tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotasını bozduğunu, iştahı artırdığını ve uzun vadede kilo alımına yol açtığını gösteriyor.

Asit içeriği (fosforik asit ve sitrik asit) ise diş minesini eritiyor, kemiklerden kalsiyum çekiyor ve osteoporoz riskini yükseltiyor. Kafein ve gaz kombinasyonu ise mide reflüsü, şişkinlik ve uyku bozukluklarına neden oluyor. Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığıyla ilişkilendirilen gazlı içecekler, erken yaşta bağımlılık yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her dört çocuktan biri fazla kilolu; gazlı içecek tüketimi bu oranın en büyük sebeplerinden. Uzmanlar, “Su ve maden suyu en sağlıklı alternatif” diyor. Bir kutu kolayı bırakmak, yılda ortalama 7-8 kilo vermeye eşdeğer kalori tasarrufu sağlıyor.