Gazlı ocak kullananlar dikkat: Erken ölüme neden oluyor!

İspanya'nın Jaume I Üniversitesi'nin çalışmasına göre, gazlı ocaklar nedeniyle oluşan hava kirliliği, birçok kişinin ölümüne neden oluyor.

50 YILDIR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Araştırma, Avrupa'da 50 yıldır gazlı ocakların yaydığı nitrojen dioksit (NO2) emisyonlarının tehlike oluşturduğunu, bu tehlikenin ilk kez ölümlerle ilişkilendirildiğini ve sayısal olarak ölçüldüğünü ortaya koydu.

GAZLI OCAKLAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Araştırma, Gazlı Ocak kullanılan evlerdeki nitrojen dioksit (NO2) seviyelerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırları aştığını ortaya koydu.

Euronews’teki bilgilere göre, özellikle İtalya, Polonya, Romanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki gazlı ocak kullananlar, hava kirliliği nedeniyle en yüksek erken ölüm riski taşıyan bölgeler olarak seçildi.

METAN GAZI HAVA KİRLİLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Modern binaların zayıf hava sirkülasyonu, kirliliğin yoğunlaşmasına yol açıyor. Gazlı ocaklar kullanılmadıkları zamanlarda bile metan gazı sızdırarak hava kirliliğine katkıda bulunuyor.

AVRUPA’DA GAZLI OCAK SORUNU

Hollandalı bilim insanlarının geçtiğimiz yıl yaptıkları kapsamlı ölçümlerin ardından, Jaume I Üniversitesi ekibi, gazlı ocakların yarattığı NO2 kirliliğini Avrupa'nın farklı bölgelerinde haritalandırdı.

Uzmanlar, gazlı ocakların zararının yüksek olduğunu belirtiyor. Sadece NO2 odaklı bu çalışma, karbon monoksit, benzen, formaldehit ve partikül madde gibi diğer zararlı kirleticilerin etkilerini yeterince değerlendiremiyor. Genel tahminler, gazlı ocakların yaklaşık 367 bin çocuğun ve 726 bin kişinin astım geliştirmesine yol açtığını ileri sürdü.

Avrupa'da iç mekan hava kalitesine yönelik düzenlemeler mevcut değil. Avrupa Kamu Sağlığı İttifakı (EPHA), Brüksel’e NO2 sınırlarını içeren yeni kurallar getirilmesi ve gazlı ocakların kademeli olarak kaldırılması çağrısında bulundu. EPHA, kamuoyunun gazlı ocakların zararlı etkileri hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini savunarak, bu ocakların sigara gibi tehlikeli olduklarını vurguluyor.

EPHA’nın Küresel Halk Sağlığı Politika Müdürü Sara Bertucci, gazlı ocakların evde yanan basit bir ateş gibi görünse de aslında evlerimizi zehirleyen ciddi bir tehlike kaynağı olduğunu söylüyor.