Gazozuna maçta gülen Başakşehir oldu. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor, bu sezonun son 90 dakikasında İstanbul deplasmanın da, Medipol Başakşehir önünde maç eksiği olanları ve bazı genç oyuncularını da görmek istedi.

Hem Bordo Mavililer, hem Turuncu Lacivertliler, genelde as oyuncularından eksik çıktıkları bu karşılaşmada sanki biraz gazozuna gibi oynadılar.

Fatih Terim Stadyumu’nda takımlarını yalnız bırakmayan hatırı sayılır sayıdaki Bordo Mavili taraftarlar ve ‘’ Gurbetçi Gençler’’ en azından sahaya çıkan takımları çok eksik de olsa, bir galibiyet görmek isterdiler sanırım.

Okaka, Efe, Szysz ve Mahmut Tekdemir’in sakat olduğu Başakşehir takımı, Karadeniz ekibine oranla sanki ligi 5 ‘ nci sırada bitirmek için daha istekliydiler. Bu gece galip gelen 5’ nci, mağlup olan ligi 6’ ncı bitirecekti.

Konuk ekipte; altyapısından yetişen Emirhan Zaman ve uzun süren sakatlıktan sonra sahalar dönen Serkan Asan ilk kez ilk 11’de forma giydiler.

Bu deplasmana; 21 değil 19 kişilik kadro ile gelen Nenda Bjelica’nın, bu maçın skorundan çok oyuncu gözlemine ağırlık verdiğini sanıyorum. Uğurcan, Bartra, Bakasetas, Denswil, M.Gomez, Gbamin ve Yusuf Yazıcı’nın sakat oluşu ve Abdülkadir Parmak’ın statü gereği bu sezon forma giyemeyecek olması, ayrıca evlerine dönen ve tatile çıkan önemli isimlerin eksikliği bu maçta fark edilmedi değil.

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Emre Belözoğlu’nun takımında da sezon defterini kapatan önemli oyuncular eksikti. Buna rağmen Belözoğlu’nun, ligi 5’ nci sırada bitirme arzusunu saha kenarında daha çok gördüm, görmedim değil.

E. Visca ve E. Bardhi’nin oyunun başlarında kaçırdıkları önemli pozisyonlardan sonra, oyuna daha fazla hakim olmuş görüntüsü veren Başakşehir, bunun semeresini de gördü.

Trabzonspor’da yine sol bek Eren Elmalı’nın bir topu uzaklaştıramaması, bu sezon yaptığı bireysel hatalara bir yensini daha eklettirdi.

Ev sahibinin rakip defans hatasında kaptığı bu top en son Deniz Türünç ile buluşunca, bu oyuncunun 25 metreden sol ayağının üstüyle vurduğu nefis şut, köşeden ağlarla kucaklaştı.

Bu golden sonra, yine Deniz’in sol taraftan kullandığı serbest atışta, sağ arka direk dibinde sırtı kaleye dönük durması gerekirken, altı pasın içinde yüzü kaleye dönük duran Eren, gelen topu kesmeye ya da uzaklaştırmaya çalışınca, olması gereken oldu. Fizik kuralları affetmedi. Eren, bu seferde kendi kalesine dizleriyle gol oldu yağdı.

Bir anda 2-0 öne geçen Turuncu Lacivertliler; oyunu relaks duruma çevirip daha sakin top yapmaya başlamasına, ikinci 45 dakikada Karadeniz ekibi çok müsaade etmemeye çalıştı.

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Bu yarıda; ev sahibini biraz daha fazla rahatsız etmeye çalışıp, önde rahat top yapmasını önlemeye çalışan konuk ekip, oyunun üçte ikilik bölümü bittiği dakikalarda Visca ile farkı bire indirdi.

Beraberlik şansını yakalayan Trabzonspor’un eksik ve beceriksiz bu 11’i, yine bir topu defanstan doğru dürüst uzaklaştırma kabiliyetini gösteremeyince, bu seferde sol çaprazda yine ceza alanı dışından sol ayağıyla yerden şık ve sert vuran Brezilyalı Lucas Pedro Lima’nın golüne şapka çıkartmak zorunda kaldı.

Bu son 90 dakika ile birlikte perdeyi kapatan her iki takımdan Başakşehir, bu üç puanla Trabzonspor’un 5 puan önünde ligi 5’ sırada tamamlarken, Bordo Mavililer de 6’ sıraya ıslak imzasını attı.

Oyunun son 5 dakikasına girildiğinde, Başakşehir’de genç oyuncularını oyuna sokarken, Bjelica da, altyapı oyuncularından Malkoçoğlu Salih! ile Engin Efe Yıldırım’ı Bordo Mavili forma ile ilk kez sahaya sürme fırsatı yakaladı.

Herhalde; ne de olsa maç gazozuna mı? dedi, dersiniz!