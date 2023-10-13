Gazozuyla ünlü Nuri Alço'dan dikkat çeken 'bebek' açıklaması

Kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020'de nikâh masasına oturan Yeşilçam yıldızı Nuri Alço’dan dikkat çeken bebek açıklaması geldi.

Gazozuyla ünlü Nuri Alço'dan dikkat çeken 'bebek' açıklaması

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, 2019 yılında sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti. Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirmişti.

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Önceki gün objektiflere takılan Nuri Alço'ya, 'Bebek istiyor musunuz?' soruları yöneltildi. Alço, "Allah nasip ederse düşünüyoruz. Allah her şeyin hayırlısı versin. Soyadımızı devam ettirsin" dedi.

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Ünlü sanatçı, aralarındaki 33 yaş fark nedeniyle çok konuşulan Burcu Sezginoğlu ile evliliğinden bahsetmişti:

"Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş. Üç sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım, kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil."

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