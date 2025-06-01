Gazze için 81 haftadır süren sessiz yürüyüş

Kaynak: İHA
Gazze için 81 haftadır süren sessiz yürüyüş

Erzurum'da görev yapan hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir kez daha yürüdüler.

Erzurum'da görev yapan hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir kez daha yürüdüler.

Erzurum Kalesi önünde toplanan grup, 81'inci haftada da zulme karşı seslerini çıkardılar ve yürümeye devam etti. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının taşındığı gösteriye vatandaşlarda destek verdi.

Grup adına bir konuşma yapan Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Talha Ye, Gazze'deki dehşet verici ablukanın 86. Haftası'nda, 603 gündür zalimlerin Filistinde kadın demeden çocuk demeden katletmeye devam ettiklerini hatırlatarak, " Bugün burada 81 haftadır yaptığımız gibi zulme sessiz kalmadığımızı ve "bir kötülüğü elinizle engelleyebiliyorsanız engelleyin, elinizle engelleyemiyorsanız dilinizle duyurun, dilinizle duyuramıyorsanız kalbinizle buğz edin" diyen efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in sözünü yerine getirmek maksadıyla zulmü duyurmak için toplandık. Bizler; gönlünde Gazze'nin kurtuluş umudunu taşıyan hekim ve sağlık çalışanlarıyız, bizler dünyanın yaptığının aksine Gazze için sesini çıkaran vicdanlı insanlarız, bizler yüreğinde Gazze'nin ateşinin yandığı kullarız, bizler şehadete susamış ve kafirler güruhunu alaşağı etmek için elinden ve dilinden geleni esirmeyen Müslümanlarız. Gazze için buradayız ama sesimizi Gazzeye değil dünyaya duyurmak için buradayız." dedi.

Konuşmanın ardından hep birlikte dua edildi.

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