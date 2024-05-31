Gazze için dua edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze için dua edildi

İsrail’in Filistin’deki aylardır sürdürdüğü katliamlar sonucunda hayatını kaybeden on binlerce insan için Kocaeli’de sabah namazının ardından eller semaya açıldı, dua edildi.

Diyanet tarafından yapılan “Filistin’e destek, Gazze’ye dua” temasıyla ülkemizdeki tüm camilerde sabah namazında Gazze’ye dua edileceğini duyurmuştu. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi’ne gelen vatandaşlar sabah namazlarını cemaat halinde kıldılar. Namaz sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu. İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için eller semaya açılırken dua edildi.

İsrail’in son katliamı olarak Refah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenlemiş, onlarca kişi ölmüştü.

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