Gazze için dua edildi

Diyanet tarafından yapılan “Filistin’e destek, Gazze’ye dua” temasıyla ülkemizdeki tüm camilerde sabah namazında Gazze’ye dua edileceğini duyurmuştu. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi’ne gelen vatandaşlar sabah namazlarını cemaat halinde kıldılar. Namaz sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu. İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için eller semaya açılırken dua edildi.

İsrail’in son katliamı olarak Refah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenlemiş, onlarca kişi ölmüştü.